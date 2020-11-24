В Броварах повторные выборы состоятся 17 января

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Новый состав Броварской городской ТИК во время заседания назначил дату проведения местных выборов в Броварах на 17 января 2021 года. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ, передает УНН.

Добавим, что Киевский окружной административный суд 9 ноября признал местные выборы в Броварах такими, которые не состоялись, и обязал городскую ТИК провести повторные выборы городского головы и депутатов городского совета. Причиной для признания выборов несостоявшимися, админсуд указал ряд нарушений, в частности “право на свободные выборы, процедура тайного голосования, равное избирательное право, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки”.

Как сообщал УНН ранее, в стенах Броварской ТИК Киевской области, наблюдатель зафиксировала, что некоторые члены комиссий не упаковывают соответствующим образом избирательную документацию, а сворачивают их в трубочку и в мешке транспортируют в ТИК.



Также в коридоре городской ТИК наблюдатель заметила члена участковой избирательной комиссии с пачкой спецпакетов с избирательной документацией, которые были не заклеены.