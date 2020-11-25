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Саакашвили заявил, что "экономика лопнет" от карантина выходного дня

Саакашвили заявил, что "экономика лопнет" от карантина выходного дня

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что карантин выходного дня ведет к тяжелому экономическому кризису, сообщает УНН.

"У всего есть две стороны. У Германии, Франции и других стран (где введены жесткие карантинные ограничения – ред.) большие ресурсы, резервы, и они помогают бизнесу. В Украине сегодня таких ресурсов нет. Я думаю, Зеленский правильно сделал, что часть "ковидных" денег направили на помощь бизнесу. Эти 8 тыс. грн хоть какая-то, но помощь. Но, конечно, этого будет недостаточно", - подчеркнул Саакашвили.

По его словам, проблема в том, что "если просто наезжать, закрывать (бизнес – ред.) – вряд ли это будет эффективным".

"Более этого, эти меры не работают. Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны, полиция берет деньги за то, что они открыты, спокойно крышуют. Давайте не будем себя обманывать", - сказал он.

Источник: УНН
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