Зеленский собрал команду переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19, подписав распоряжение №519/2020-рп, передает УНН.

Как указано в документе, в состав делегации вошли:

Музыченко Виталий Владимирович - заместитель министра социальной политики Украины, глава делегации;

Андреева Тамара Владимировна - директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины;

Елишиева Екатерина Абухусайновна - директор Департамента международных финансовых проектов Министерства финансов Украины;

Пацера Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела поддержки проектов МФО и иностранными государствами Департамента многосторонних и двусторонних торговых соглашений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Пономаренко Дмитрий Георгиевич - директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины.

"Уполномочить министра финансов Украины Марченко Сергея Михайловича на подписание Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, Украина хочет привлечь 300 млн долларов на преодоление последствий пандемии.