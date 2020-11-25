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Кабмин планирует перераспределить средства Минздрава и определиться относительно помощи на детей ФОПам

Кабмин планирует перераспределить средства Минздрава и определиться относительно помощи на детей ФОПам

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 25 ноября, рассмотрит распоряжение о перераспределении расходов на 2020 год, предусмотренных Министерству здравоохранения, а также рассмотрит постановление о выплатах социальной помощи на детей физическим лицам - предпринимателям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Кроме того, что Кабинет министров рассмотрит проект постановления о выплате социальной помощи на детей физическим лицам - предпринимателям, планируется и рассмотрение проекта постановления о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

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Также, правительство планирует рассмотреть проект распоряжения Кабинета министров о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год. Также Кабмин рассмотрит проект распоряжения о внесении изменений в план мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшению бизнес-климата и проект распоряжения об изменении состава Национального совета по вопросам развития науки и технологий.

Правительство на сегодняшнем заседании, как ожидается, рассмотрит и проект закона "О ратификации Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений" и соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство готово поддержать предпринимателей во время усиленного "карантина выходного дня" и восстановить программы поддержки, в частности, выплату на детей для семей ФЛП.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, повестка дня
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