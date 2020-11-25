ВАКС заслушал шесть свидетелей по делу экс-нардепа Колесникова

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении народного депутата Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, которого подозревают в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за аренду жилья в Киеве. По результатам заседания допрошены 6 свидетелей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"24 ноября 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении народного депутата Украины VIII созыва в злоупотреблении властью - а именно незаконном получении из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации. Так, по результатам заседания допрошено 6 свидетелей, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным САП, следующее разбирательство по делу запланировано на 7️ декабря 2020 года.

Напомним, в декабре прошлого года народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Как сообщал УНН, в июле ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело в отношении Колесникова.