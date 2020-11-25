Минздрав: контакт-центр для больных COVID-19 за неделю обработал более 40 тыс. звонков

КИЕВ 25 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения введен единый всеукраинский контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезнью COVID-19, в который всегда можно позвонить в случае необходимости. Так, за прошедшую неделю контакт-центр обработал 43318 звонков. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Начиная со 2 ноября Минздравом введен единый всеукраинский контакт-центр по помощи больным с COVID-19. Все, что касается COVID-19 - вы можете узнать в нашем контакт-центре. Я думаю, что это уже известный номер телефона, но тем не менее, это 0800602019 - номер телефона, по которому вы всегда можете позвонить, если у вас есть такая необходимость в связи с COVID-19", - отметил он.

По его словам, он был введен из-за резкого увеличения количества больных COVID-19.

"К большому сожалению, иногда городской или областной контакт-центры, "горячие линии" так называемые, они просто не справляются. Мы получали большое количество нареканий, и поэтому мы сделали такой большой контакт-центр. За прошедшую неделю этот контакт-центр обработал 43318 звонков. Люди или получили ответы непосредственно во время общения с операторами, которые работают в контакт-центре, или эта информация была передана в регионы, если она потребовала решения непосредственно на месте, и затем проконтролировано, чтобы вопрос был решен", - добавил Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что контакт-центром Министерства здравоохранения по противодействию распространения COVID-19 за две недели работы воспользовалось более 37 тыс. человек. Чаще всего люди спрашивают, в частности, за семейных врачей, заключение с ними деклараций, результаты тестирования.