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Кремль не считает, что конфликт в Карабахе может обострить ситуацию на Донбассе

Кремль не считает, что конфликт в Карабахе может обострить ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Конфликт в Нагорном Карабахе “не дает оснований ожидать” обострения ситуации и в еще одном регионе на постсоветском пространстве — на Донбассе. Такое мнение выразил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

На вопрос журналистов, дает ли случившееся в Нагорном Карабахе основания “ожидать обострения ситуации на Донбассе и попыток” Украины вернуть контроль над районами Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируют подконтрольные Москве вооруженные формирования, представитель Кремля ответил: “Не дает”.

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются миротворцы РФ.

Стоит отметить, что Украина в своей позиции о конфликте в Нагорном Карабахе отметила, что — территориальная целостность Азербайджана в международных границах является вопросом международной повестки дня, Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Армения, Кремль, Азербайджан, Нагорный Карабах
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