Украинцам запретили самостоятельно отключать квартиры от централизованного отопления

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Верховный суд Украины признал, что граждане Украины не могут по своему усмотрению отключать свои квартиры от централизованного отопления, чтобы подключить индивидуальное. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

"В октябре 2017 года Лицо_1 обратилось в суд с иском в Исполнительный комитет Дружковского городского совета (далее - ответчик, исполком Дружковского горсовета), в котором просил: признать противоправным отказ ответчика предоставить разрешение на отключение от сетей центрального отопления и устройства индивидуального отопления жилого помещения... Обязать ответчика рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения на отключение от сетей центрального отопления и устройства индивидуального отопления жилого помещения... Исковые требования обоснованы тем, что действия ответчика являются противоправными и незаконными, поскольку установление индивидуального отопления это энергосбережение ресурсов страны, экономное использование энергоносителей", - говорится в постановлении.

Отмечается, что 28 ноября 2017 года Дружковский городской суд удовлетворил иск и признал решение комиссии по отключению квартир в Дружковке от сетей центрального отопления и снабжения горячей водой неправомерным, а также обязал горисполком разрешить лицу отключение от сетей централизованного отопления и установку индивидуального отопления. Такое решение было мотивировано тем, что Порядок регламентирует процедуру отключения отдельных домов, а не отдельных квартир, порядок отключения которых остается законодательно неурегулированным, суд пришел к выводу, что требования истца являются законными.

"Постановлением Первого апелляционного административного суда от 11 декабря 2018 года решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано", - указано в постановлении.

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Сообщается, что такое решение апелляционной инстанции мотивировано тем, что истец не представил доказательства, что все жители жилого дома были согласны на его отключение от сетей централизованного отопления, а потому отсутствуют основания для предоставления разрешения на отключение отдельной квартиры и обустройство индивидуального отопления.

"Не соглашаясь с решением суда апелляционной инстанции, истец подал кассационную жалобу, в которой ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит его отменить и оставить без изменений решение суда первой инстанции", - говорится в постановлении.

Отмечается, что ч. 6 ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" дает право потребителю расторгнуть договор на получение услуг, выбрать источник тепловой энергии и отказаться от получения услуг по централизованному отоплению и водоснабжению. Для этого владелец квартиры должен обратиться в межведомственную комиссию с письменным заявлением об отключении от сетей и предоставить заявление с общего собрания жильцов дома, в которой все владельцы поддерживают отключение дома от системы централизованного отопления с устройством индивидуального отопления.

"Согласно пункту 25 Правил №630 отключение потребителей от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой осуществляется в порядке, который утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Самовольное отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой запрещается", - указано в постановлении.

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Сообщается, что оценивая доводы кассационной жалобы, Верховный Суд исходит из того, что судом апелляционной инстанции было предоставлено надлежащую правовую оценку доводам, приведенным сторонами во время судебного рассмотрения дела.

"Никаких новых доводов, которые бы доказывали нарушение норм материального или процессуального права при вынесении обжалуемого судебного решения, в кассационной жалобе не указаны ... Учитывая вышеизложенное, в соответствии с частью первой статьи 350 КАС Украины суд кассационной инстанции считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции - без изменений, поскольку судом не было допущено неправильного применения норм материального права и нарушения норм процессуального права", - говорится в постановлении.

Напомним, в Харькове чиновник требовал 55 тыс. грн взяток за документацию для автономного отопления.