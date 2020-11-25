Уволив Буславец, Кабмин показал свою несостоятельность и нежелание работать с профессионалами - СМИ

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Увольнение в.и.о министра энергетики Ольга Буславец, несмотря на её достижения и высокие результаты работы, демонстрирует несостоятельность правительства и нежелание премьера работать с профессионалами. Речь об этом идёт в статье “Битва за энергетику. На что в Кабмине готовы променять профессионализм?”, Опубликованной изданием Delo.UA.

“Довольно странная ситуация, когда руководителя, показавшего высокие результаты и значительные улучшения, внезапно заменяют. И это — на фоне кошмарного кадрового голода в государстве. Официальная причина отставки Ольги Буславец — накопившиеся проблемы в отрасли. Решение было спущено Премьеру из Офиса Президента, там заявили о недовольстве результатами работы в условиях активизация различных сфер влияния. Но если присмотреться, то данное решение выглядит абсолютно алогичным”, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что за 7 месяцев работы Ольги Буславец в энергосекторе произошли серьёзные улучшения.

“Началось активное развитие международного партнёрства в энергетическом ключе, налажен контакт с Германией. Ольга Буславец отстаивает и развитие новейших технологий в энергетике, занимается мерами по имплементации Европейского „зеленого“ курса. Происходит серьёзный сдвиг в законодательной базе, где вопросы энергетики уже давно тормозились. В частности —законопроект об энергоэффективности. С мёртвой точки сдвинулись вопросы подписания ЕСКО-договоров по внедрению энергоэффективных мер, которые блокировались, в частности, из-за угрозы „внекассовым“ доходам отдельных заинтересованных лиц”, — отмечает он.

Кроме того, чиновница смогла решить вопрос с выплатами задолженности по зарплатам шахтёрам и предложила концепцию реформирования угольной отрасли.

“Также стоит отметить, что ситуация на рынке энергетики за время руководства Ольги Буславец стабилизировалась. Проблема потери свободного доступа промышленности к дешёвой „атомной“ электроэнергии — решена; государственные энергокомпании избежали дефолта, нависавшего над ними дамокловым мечем. Начались выплаты задолженностей перед НАЕК „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“, достигших 9,8 млрд грн. Так что заявления, что Ольга Буславец не оправдала надежды и доверие президента Зеленского, вызывают недоверие. Быть может просто от главы энергоотрасли ожидали вовсе не профессионализма? Вот так в очередной раз правительство показало свою несостоятельность”, — подчёркивается в статье.