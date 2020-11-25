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"Батькивщина" осталась без государственного финансирования

"Батькивщина" осталась без государственного финансирования

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины", политическая партия будет судиться с НАПК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

"Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано иск политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Также, по данным ОАСК, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по существу.

На данный момент судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Как сообщал УНН, в апреле Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" до конца 2020 года.

Источник: УНН
Теги: суд, Батькивщина, НАПК
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