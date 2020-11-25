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В Кремле сообщили, что у Путина "нет планов касательно разговора с Зеленским в ближайшее время"

В Кремле сообщили, что у Путина "нет планов касательно разговора с Зеленским в ближайшее время"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонных переговоров с украинским Президентом Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах”, — сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной беседе Путина с Зеленским.

“При необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения”, — заметил представитель Кремля. При этом он добавил, что Кремль “не анонсирует конкретные телефонные разговоры” Путина.

Напомним, в октябре Зеленский сделал заявление относительно возможности соглашения с Путиным касательно оккупированных территорий. Президент Украины не исключает, что удастся достичь мирного соглашения с Владимиром Путиным, которое вернет Украине временно оккупированные территории.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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