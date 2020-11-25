Шмыгаль признал, что локдаун могут ввести на зимние праздники

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правительство готовится ко всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники. Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы готовимся ко всем возможным мерам, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники... О введении более жестких мер речи пока не идет, но мы понимаем, что конец декабря-начало января - это период Новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. Все это может дать толчок к всплеску болезни, который медсистема может не выдержать. Мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации... и в случае ухудшения положения в стране", - сказал премьер.

По его словам, определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня, и по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших.

"У нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают соответствующие койкоместа. В больницах на уровне 27-28 тысяч, мы не пересекаем отметку в 30 тысяч, и это довольно положительный результат", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 661 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 882.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.