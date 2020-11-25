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Шмыгаль признал, что локдаун могут ввести на зимние праздники

Шмыгаль признал, что локдаун могут ввести на зимние праздники

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правительство готовится ко всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники. Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы готовимся ко всем возможным мерам, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники... О введении более жестких мер речи пока не идет, но мы понимаем, что конец декабря-начало января - это период Новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. Все это может дать толчок к всплеску болезни, который медсистема может не выдержать. Мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации... и в случае ухудшения положения в стране", - сказал премьер.

По его словам, определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня, и по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших.

"У нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают соответствующие койкоместа. В больницах на уровне 27-28 тысяч, мы не пересекаем отметку в 30 тысяч, и это довольно положительный результат", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 661 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 882.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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