Шмыгаль: в некоторых облцентрах для COVID-больных фактически закончились кровати в больницах

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодня в отдельных областных центрах в Украине фактически не хватает койкомест для людей, больных коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании правительства в среду заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Большое количество руководителей городов четко понимает важность соблюдения карантинных мероприятий на уровне регионов, на уровне городов, ведь видит реальную картину, какая сейчас нагрузка на больницы и врачей. Есть отдельные города, где загруженность достигает 90%, на сегодня мест в таких больницах начинает не хватать, и фактически их нет в отдельных областных центрах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, людей размещают соответственно в районных, областных больницах и должны маршрутизировать, куда развозить таких больных с облцентров.

Напомним, Шмыгаль заявил, что правительство готовится к всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники.

Добавим, в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.