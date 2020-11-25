ВАКС отменил приговор суда экс-нардепу Бобову касательно недостоверного декларирования

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отменил приговор суда, которым был признан виновным экс-нардеп Геннидя Бобова в недостоверном декларировании, передает корреспондент УНН.

“Коллегия судей постановила, заявление защитника Игоря Степанова о пересмотре судебного решения по исключенным обстоятельствам в уголовном производстве в отношении обвинения Геннадия Бобовая в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) удовлетворить частично. Приговор ВАКС от 26 февраля, которым признан виновным Геннадий Бобов в совершении уголовного преступления отменить. Уголовное производство по обвинению Геннадия Бобова — закрыть”, — отметил судья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил бывшему народному депутату Украины Геннадию Бобову наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен за недостоверное декларирование.

Как ранее сообщалось в УНН, в ежегодных декларациях за 2015 — 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен.