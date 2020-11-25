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В Нидерландах продолжилось заседание по делу о катастрофе МН17

В Нидерландах продолжилось заседание по делу о катастрофе МН17

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня в Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.

Сегодня суд будет принимать решение по запросам защиты и искам прокуратуры по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе.

Так, в деле уже выступала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова. Сторона защиты, в частности, выразила желание допросить по делу заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и главу МВД Арсена Авакова.

Кроме того, с 12 ноября начала предоставлять свои аргументы сторона обвинения.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий пятьдесят третьей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Источник: УНН
Теги: суд, MH17
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