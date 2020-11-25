Премьер рассказал, какие средства получат работники ФЛП в случае локдауна

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В случае введения усиленных мер карантина, работники и ФОПы смогут получить материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"В этих программах поддержки предлагается помощь физическим лицам предпринимателям и наемным работникам, чья сфера деятельности может попасть под закрытие из-за карантинных ограничений. Работники и ФОПы смогут получить материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. По нашим расчетам программой, в случае усиления карантина, смогут воспользоваться более миллиона украинцев. Общий объем по этому направлению будет составлять около 10 миллиардов гривен.

В случае введения усиленных мер карантина запланирована программа сохранения рабочих мест. Работодатели смогут получить до 8 тысяч гривен единовременного пособия на каждого работника, рабочее время которого будет сокращено", - подытожил Шмыгаль.

Также Премьер отметил, что ожидает поддержку инициативы Президента и правительства со стороны парламента.

"Поддержка людей в этом случае (внедрение локдауна - ред.) - необходимый шаг, к которому все ветви власти должны подойти с чувством максимальной ответственности. Поэтому, правительство по инициативе Президента разработало соответствующие программы поддержки и готово к работе с парламентом, чтобы они заработали в полной мере", - отметил Шмыгаль

Напомним, что глава Минздрава Степанов не исключает введение локдауна.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости государство готово увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19.