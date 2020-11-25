Государство компенсирует ЕСВ в случае локдауна для 120 тысяч предпринимателей - Шмыгаль

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В случае внедрения жесткого карантина компенсацию выплат на оплату ЕСВ на наемных работников получат 120 тысяч предпринимателей. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Предприятия, которые останавливают работу в случае внедрения жесткого карантина получат компенсацию выплат на оплату ЕСВ на наемных работников. Для 120 тысяч юридических лиц будет заложено почти полтора миллиарда гривен для таких целей. Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ на время таких карантинных ограничений, будут освобождены почти 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы”, — отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Президент и Правительство ожидают, что Парламентарии поддержат данные инициативы.

Отметим, что правительство выделит дополнительные 5 млрд грн на удешевление займов.

Добавим, премьер также рассказал, какие средства получат работники ФЛП в случае локдауна.