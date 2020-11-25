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Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИДе объяснили ситуацию

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИДе объяснили ситуацию

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова на запрос России задержал Интерпол в аэропорту индонезийской столицы Джакарты. Сейчас его дело находится на особом контроле посольства Украины в стране. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИДа.

"Дело Михаила Орешникова находится на особом контроле Посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины. Согласно информации Посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (город Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИДа, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

"23 ноября 2020 года посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и отметил необходимость непредвзятого рассмотрения дела. Дипломатическими учреждениями Украины также направлено соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии", - добавили в МИДе.

Указывается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания. Благодаря его содействию, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал.

Как сообщается в СМИ, Михаил Орешников - экс-гражданин РФ, в 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма, после чего - эмигрировал в Украину. В 2016 году он получил украинское гражданство, отказавшись от российского.

Напомним, как стало известно ранее, гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова в Индонезии задержали на запрос России.

Как сообщалось ранее в УНН, на Бали освободили украинку, которую могли казнить "за вкусности".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Индонезия, Интерпол
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