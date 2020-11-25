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Ответ на "недружественные действия": Украина вводит спецпошлины на импорт стальных прутков из Беларуси

Ответ на "недружественные действия": Украина вводит спецпошлины на импорт стальных прутков из Беларуси

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина вводит специальную пошлину в отношении импорта в Украину белорусских стальных прутков, что составляет 16,08% от таможенной стоимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".

"Межведомственная комиссия по международной торговле 20 ноября 2020 года рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - производителей стальных прутков и применение адекватных мер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения указанных материалов было установлено, что действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь предусмотрено применение экспортных запретов и/или ограничений при поставке отходов и лома черных металлов, в том числе и на территорию Украины.

Так, комиссия решила ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь.

"Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара составляет 16,08% от таможенной стоимости. Специальная пошлина применяется с момента вступления в силу Решением Комиссии и до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - добавляется в сообщении.

Так, решение комиссии вступает в силу через 7 дней со дня опубликования сообщения.

Напомним, Украина и еще шесть стран ввели санкции против Беларуси.

Как ранее сообщалось в УНН, Украина на 5 лет ввела пошлины на болты и гайки из КНР. Так, антидемпинговые меры в отношении импорта продукции из металла начали действовать с 29 сентября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, пошлины
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