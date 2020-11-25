Шмыгаль сообщил о результатах налоговой службы: план уже перевыполнен

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государственная налоговая служба уже перевыполнила Планируемый в год индикатив в размере 458 миллиардов гривен. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в бюджет 463 миллиарда гривен, а запланированный индикатив до конца года был +458 миллиардов. Цифры являются показательными, а схемы ликвидируются - это показывают поступления в бюджет. План выполнен и уже перевыполнен", - отметил чиновник.

Напомним, что недавно Шмыгаль заявил о перевыполнении Госбюджета в октябре. По словам чиновника, благодаря борьбе со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%.