Буславец выполнила обещание модернизировать АЭС

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ольга Буславец, которая до недавнего времени возглавляла Минэнерго, а с прошлой недели перешла на должность первого заместителя министра, выполнила обещание модернизировать украинские АЭС. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала "Слово и Дело", передает УНН.

О планах заменить и модернизировать оборудование на Запорожской, Ровенской и Хмельницкой АЭС Буславец заявила 13 августа этого года, занимая должность и.о. министра энергетики. В ноябре стало известно, что Буславец выполнила обещанное.

В частности, 4 ноября на Ровенскую АЭС был поставлен новый прибор для дистанционного обследования оборудования. В октябре на четвёртом блоке АЭС начали использовать новое оборудование - ультразвуковой расходомер для контроля охлаждения статора генератора турбогенератора ТГ-6.

Также, согласно установленному графику, продолжается ремонт электротехнического оборудования на энергоблоке № 4 РАЭС.

Что касается Хмельницкой АЭС - то 11 ноября стало известно, что там в рамках мероприятий по модернизации распределительных устройств 0,4 кВ выполнена замена коммутационной аппаратуры выдвижного исполнения комплектных трансформаторных подстанций собственных нужд 0,4 кВ на первом энергоблоке и проводятся соответствующие работы на втором энергоблоке.

"10 октября стало известно, что осуществлена модернизация системы управления приводами (системы управления и защиты), включая систему силового питания, модернизацию которой осуществлено на втором энергоблоке ХАЭС. Систему модернизировано с учетом современных требований нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности Украины, а также новейших технологий в части надежности, диагностики, регистрации и архивирования событий", - исследовали аналитики.

Кроме того, 16 ноября 2020 года на энергоблоке № 4 Запорожской АЭС завершили плановый капитальный ремонт.

Напомним, Буславец обвиняли в давлении на "Энергоатом" и атомщиков в целом. Хотя в действительности, именно она вывела "Энергоатом" на рынок двусторонних договоров и конкурентных цен. Также Буславец настояла на оптимизации ремонтов энергоблоков АЭС, чтобы зимой атомная генерация набрала мощности, и уже 21 ноября с ремонта вернулся второй энергоблок Запорожской АЭС.

Буславец освободили от должности и.о. министра энергетики и назначили первым заместителем министра 20 ноября. Накануне ВР приняла закон, по которому и.о. министра не может быть дольше 30 дней. Поэтому, среди главных версий рокировки в Минэнерго - возможность собрать голоса нардепов за назначение Буславец полноценным министром энергетики.