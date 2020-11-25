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Государство выделило 1,5 миллиарда гривен на подведение кислорода - Шмыгаль

Государство выделило 1,5 миллиарда гривен на подведение кислорода - Шмыгаль

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государство выделило для всех областей полтора миллиарда гривен на обеспечение кислородом. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем подготовку к возрастающей нагрузки. Сегодня мы утверждаем решение о перераспределении субвенций, чтобы в Черниговской области улучшить обеспечение кислородом медицинских учреждений. Это дополнительные 60 миллионов гривен. В общем, для всех регионов выделено полтора миллиарда гривен на обеспечение кислородом. И практически через день, мы встречаемся с главами ОГА и контролируем обеспечение койко-мест ", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня в отдельных областных центрах в Украине фактически не хватает койкомест в больницах для людей, больных коронавирусной инфекцией.

Также Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "положительным результатом" то, что количество занятых койко в больницах не превышает 30 тысяч.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Премьер-министр, больницы, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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