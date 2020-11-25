Зеленский выиграл суд у мэра Черкасс

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к Президенту Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"25 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе, поданной в интересах Бондаренко А.В., на решение Печерского районного суда города Киева от 1 октября 2020 года. Указанным решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к Президенту Украины Зеленского В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "по результатам апелляционного рассмотрения решение Печерского районного суда города Киева от 1 октября 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах Бондаренко А.В., - без удовлетворения".

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.



В исковом заявлении было указано, что Зеленский назвал мэра Черкасс "бандитом", за что тот хотел получить на свой счет символическую 1 грн, как показатель того, кто прав, а кто виноват.