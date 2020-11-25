Зеленский примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, которая состоится 26 ноября в Днепре", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Напомним, в Днепре 26 ноября прощаться с умершим от коронавируса гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, этот день объявлен днем траура.