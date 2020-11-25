Суд по MH17 отклонил запрос адвокатов Пулатова о расследовании "альтернативных сценариев" катастрофы

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Судьи на слушаниях по делу о сбивании пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в среду отклонили запрос адвокатов защиты обвиняемого Олега Пулатова. Ранее адвокаты просили дополнительное время для расследования "альтернативных сценариев" катастрофы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Судьи, которые слушали дело против четырех обвиняемых в аварии рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, в среду отклонили запрос адвокатов защиты на дополнительное время для расследования альтернативных сценариев того, что стало причиной аварии", - сообщает агентство.

Добавим, адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате ранее озвучила несколько альтернативных сценариев трагедии, в частности, о том, что украинские военные могли сбить самолет по ошибке, как это было с российским самолетом Ту-154 в 2001 году.

По данным пресс-службы суда, слушания продолжатся в 10:00 по местному времени в понедельник, 1 февраля, 2021 года.

Напомним, ранее сегодня в Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing. Ранее по делу уже выступала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова.

Сторона защиты, в частности, выразила желание допросить по делу заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и главу МВД Арсена Авакова.

Кроме того, с 12 ноября начала предоставлять свои аргументы сторона обвинения.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17 (трое граждан России и один - Украины): Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Как сообщал ранее УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта этого года.