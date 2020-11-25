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Языковой омбудсмен жалуется на несоблюдение педагогами требований по обучению украинскому языку

Языковой омбудсмен жалуется на несоблюдение педагогами требований по обучению украинскому языку

Тарас Креминь

КИЕВ. 25 ноября. УНН. С переходом обучения на дистанционную форму, жалоб о нарушений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе стало больше. Об этом в Facebook написал Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, передает УНН.

"В Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка начало поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе. К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, количество таких случаев и форм самих нарушений впечатляет. Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства", - написал Креминь.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком образовательного процесса на всех уровнях (дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего), а также внешкольного и последипломного образования в учебных заведениях является государственный язык.

Также Креминь обратил внимание на необходимость обеспечения обучения украинской жестовой речью жестоговорящих соискателей образования.

По его словам, на сегодняшний день большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинской жестовой речью.

Как сообщал УНН, ранее Креминь заявлял, что в столице большое количество критики на язык преподавания в школах и внешкольных учебных заведениях.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, омбудсмен, учитель, украинский язык
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