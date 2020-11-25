НАПК сообщило о закрытии еще ряда дел о лжи в декларациях

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранительные органы закрыли ряд дел более чем на 30 млн грн по декларированию недостоверной информации в связи с недавним решение КСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Правоохранительные органы закрыли уголовные производства по декларированию недостоверной информации на общую сумму более 30 млн грн на основании решения Конституционного Суда Украины (КСУ) №13-р/2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАБУ закрыло производство в отношении нескольких должностных лиц, в частности:

• Михаила Сиренко - депутата Киевского областного совета (не задекларировал имущество на сумму 15,9 млн грн);

• Юрия Шрамко - заместителя генерального директора госпредприятия "Укринмаш" (выявлены недостоверные сведения на сумму 7,5 млн грн).

Также ГБР закрыло уголовное производство в отношении бывшего прокурора Киевской местной прокуратуры №7 Анны Кузьменко (сумма недостоверных сведений - 1,1 млн грн). ГУ Национальной полиции в Волынской области не смогло начать производство в отношении депутата Волынского областного совета Сергея Леонтьева, который не задекларировал активы и расход суммарно на 1,2 млн грн.

"Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КСУ статью 366-1 УК Украины признано неконституционной", - добавили в НАПК.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отменил приговор бывшему директору государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром" Роману Тымкиву в умышленном непредставлении электронной декларации, через решение Конституционного Суда Украины.