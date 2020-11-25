Степанов раскрыл подробности и перспективы разработки украинского кандидата на вакцину от COVID-19

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Разработку украинского кандидата на вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 проводила компания "Диапроф-Мед". На этапе доклинического исследования на животных был доказан стойкий иммунный ответ организма на антиген коронавируса, что свидетельствует о потенциальной эффективности украинского кандидата в вакцины. Об этом в своем интервью на Youtube-канале "Зе Интервьюер" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

"Доклиническое испытание проводилось в течение шести месяцев в лабораторных условиях, в том числе на животных. Иммунизация, которую они делали - наша компания "Диапроф-Мед" совместно с сотрудниками института микробиологии - на мышах, на кроликах, доказывала, что на введение этого антигена, который является кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела. Доказали, что эти антитела полностью являются аналогичными тем, которые есть в организме человека, который полностью переболел COVID-19. Доказали, что эти антитела полностью нейтрализуют вирус в живых клетках. То есть когда вирус попадает, антитела его полностью нейтрализуют. Эти исследования они проводили в Турции, в США... И они вышли на стадию, что у нас есть кандидат на вакцину", - отметил Степанов.

Также министр рассказал, что дальнейшие клинические испытания с тестированием на людях могут продолжаться после изготовления 100 тысяч доз.

"Далее следует начинать делать клиническое испытание. Для того, чтобы делать испытания, надо изготовить 100 тысяч доз вакцины, а потом уже заниматься всеми клиническими испытаниями: первая, вторая, третья стадия клинических испытаний. Это может занять около года", - рассказал он.

В то же время, Степанов объяснил, что развивать в Украине сферу разработки вакцин необходимо для того, чтобы быть готовым к непрогнозируемым мутациям коронавируса или к появлению других опасных инфекций.

Напомним, в компании "Диапроф-Мед" сообщили, что разработка и доклиническая фаза исследований кандидата на вакцину осуществлялась за оборотные средства компаний "Диапроф-Мед" и "ДиаПреп" без государственного финансирования.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание уникальной украинской вакцины от COVID-19.

Как заявлял ранее Степанов, изготовление вакцины в Украине будет полностью профинансировано государством.