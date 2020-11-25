Кулеба представил нового директора Дипакадемии при МИД

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил нового директора Дипломатической академии при МИД Геннадия Надоленко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe МИД.

"25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил нового директора Дипломатической академии при МИД Геннадия Надоленко. Министр обозначил ключевые направления дальнейшего развития академии", - говорится в сообщении.

Так, по словам Дмитрия Кулебы, Дипломатическая академия является важной составляющей министерства.

"Она должна продолжить не только выполнять ключевые функции по повышению квалификации украинских дипломатов, но и быть неотъемлемой частью украинской интеллектуальной среды, центром событий и дискуссий, который будет задавать свой дискурс", - сказал Кулеба.

Указано, что он определил одним из приоритетов началj программ профессионального обучения для иностранных дипломатов, что будет соответствовать лучшим мировым традициям подготовки специалистов по международным отношениям.

"Среди ключевых направлений наших усилий - диджитализация, развитие экономической и энергетической дипломатии, расширение двустороннего сотрудничества и, безусловно, публичная дипломатия, которая является неотъемлемой частью современной дипломатической службы", - сказал Геннадий Надоленко.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба также выразил благодарность предыдущему директору Сергею Корсунскому за длительную преданную работу на благо развития Дипломатической академии.

Сообщается, что Геннадий Надоленко с 2010 по 2020 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Израиль.

Напомним, в сентябре в тренинговом центре прокуроров Украины прошел тренинг для сотрудников Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Программа тренинга была разработана специалистами Дипломатической академии Украины.