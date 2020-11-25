РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины - разведка

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В последнее время Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в том числе, на территории Украины. Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ. Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в т. ч. связанных с эпидемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это происходит на фоне целенаправленных усилий Верховного Главнокомандующего ВС Украины, Министерства обороны Украины и военной разведки Украины по повышению эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по стандартам НАТО.

"Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь собственных целей в Украине. За почти семь лет вооруженной агрессии против нашего государства украинский народ научился отличать правду и приобрел иммунитет к лжи российской пропаганды", - добавили в пресс-службе.

Напомним, командира подразделения Нацгвардии, который работал на Генштаб РФ, уличили в государственной измене.