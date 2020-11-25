Дубинский: кредит для ковидного фонда - обман и профанация

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Обсуждаемый кредит, для поддержки "ковидного" фонда - обман и профанация. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Нет никакой помощи для ковидного фонда от ЕБРР. Кредит, используемый для поддержки ковидного фонда - это обман и профанация. Ведь любые деньги, попадающие в казну в виде кредита, займа или сбора налогов они "падают" на общий счет. А дальше вы не знаете, на что они используются. Поэтому, основание может быть - привлечение кредита для поддержки растрат ковидного фонда, а на самом деле эти деньги будут тратиться на выплату социальных стипендий, гарантий, помощи врачам и также растрат, которые должно нести государство по защищенным статьям бюджета. То есть, зарплаты бюджетникам и пенсии, все остальное - профанация", - отметил нардеп.

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Как сообщал УНН, Украина хочет привлечь 300 млн долларов на преодоление последствий пандемии.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае введения усиленных мер карантина, работники и ФЛП смогут получить материальную помощь в размере 8000 гривен.



Добавим, что по словам Александра Дубинского, в нынешних условиях борьбы с COVID-19, перепродажа палаты в частной больнице стоит 45 тыс. гривен в день, при том, что обычно - 8000 гривен.