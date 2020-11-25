Президент назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Соответствующий указ № 517/2020 Глава государства подписал 25 ноября 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.

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Справка. Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Ранее Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому.