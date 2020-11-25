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Президент назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА

Президент назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Соответствующий указ № 517/2020 Глава государства подписал 25 ноября 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.

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Справка. Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Ранее Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Николаев и Николаевская область
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