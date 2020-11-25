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"Слуги народа" написали письмо Зеленскому и Разумкову с просьбой не увольнять Гетманцева

"Слуги народа" написали письмо Зеленскому и Разумкову с просьбой не увольнять Гетманцева

Данил Гетманцев

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Нардепы из фракции "Слуга народа" направили письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе парламента Дмитрию Разумкову с просьбой не менять состав Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и не увольнять главу комитета Даниила Гетманцева. Об этом написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Вчера было направлено письмо на Главу Парламента и Президента от 15-ти членов данного Комитета - представителей фракции "Слуги народа". В нем идется о поддержке Данила и просьбе не менять состав Комитета. Даже в таком составе подписантов - это уже большинство. Была бы возможность членам других фракций поддержать, уверен подписей стало бы еще больше. Соответственно, в этом вопросе точка. Вопрос закрыт", - написал нардеп.

Напомним, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев зарегистрировал проект постановления об отзыве самого себя с должности.

Позже он заявил, что "не ожидал теплых слов" от своих коллег и теперь решил отозвать свое постановление о собственном отзыве с должности.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, комитет, нардепы, Слуга народа
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