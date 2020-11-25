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Ясько: санкционную политику Швейцарии надо трансформировать в украинский контекст

Ясько: санкционную политику Швейцарии надо трансформировать в украинский контекст

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Швейцарии отсутствует как таковой санкционный режим, но то, как там функционирует санкционная политика, надо трансформировать в украинский контекст. Об этом написала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

“Готовимся к слушаниям по санкционной политике в Украине и проводим консультации со странами по их санкционного режима. И сегодня говорили со Швейцарией”, — написала Ясько.

Также она описала санкционный режим Швейцарии:

“1. Швейцария не имеет собственного санкционного режима.
2. Швейцария имплементирует санкции ООН (обязательно) и санкции ЕС (на свой выбор).
3. Занимается санкциями в Швейцарии — аналог министерства экономики.
4. История санкций — не такая длительная как в США ... Первые санкции начали применять лишь в 1990 годах.
5. Главный орган ответственный за санкции — Федеральное правительство (наш Кабмин).
6. Есть критерии относительно санкций: экономические и правовые”, — рассказала Ясько.

“Думаю, что этот опыт обязательно должны трансформировать в украинский контекст. А вы знали, что Швейцария не вводила санкции против России, однако там действует режим, который по сути является идентичным санкционному режиму ЕС”, — добавила она.

Напомним, Еврокомиссия одобрила предложение режима санкций за нарушение прав человека во всем мире.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, санкции, Украина, Швейцария
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