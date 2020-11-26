Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ о Бюджете-2021

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год. Об этом сказано в заявлении министерства, передает УНН.

"Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша", - говорится в сообщении.

Основной акцент переговоров, как отмечается, "касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита".

Минфин, как указано, проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - заявили в Минфине.

Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку основаниям для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. Зеленский 19 ноября поговорил с послами G7 и заявил им, что вернуть наказание за ложь в декларациях планируется до конца года.

Напомним, правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год.

Ранее первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что основным камнем преткновения для его утверждения был вопрос согласования с МВФ.