Разумков все еще имеет "позитивный" тест на COVID-19

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, о заболевании коронавирусной болезнью которого стало известно две недели назад, до сих пор имеет положительный результат теста на COVID-19. Он надеется вернуться к полноценной парламентской работе уже на следующей неделе и подбодрил народных депутатов работать над важным вопросам в ВР во время его отсутствия. Об этом спикер парламента написал в четверг, 26 ноября, в Facebook, передает УНН.

"Уже две недели, как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - отметил Разумков.

Он отметил, что до сих пор не решенным остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, "которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда".

"Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации. Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права. Кроме того, ждем от Кабинета Министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много", - отметил председатель ВР.

При этом он указал на то, что "статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должны положительно повлиять на общую картину".

"Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", - подытожил он.

Как сообщал УН ранее, 11 ноября в председателя ВР Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

После чего он передал свои полномочия заместителю председателя ВР Елене Кондратюк, ведь у его первого заместителя Руслана Стефанчука также обнаружили коронавирус.