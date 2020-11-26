Отмененную КСУ статью о лжи в декларациях внесут в Раду на этой неделе - Вениславский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Статья 366 прим. 1 Уголовного кодекса будет внесена в парламент на этой неделе. Об этом в эфире канала ZIK сказал представитель Президента в Конституционном суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, передает УНН.

"Вчера буквально было совещание у Президента. Один из вопросов, который рассматривался - связан с решением КСУ и вообще с кризисом конституционного судопроизводства. Было четко определено несколько ключевых моментов. Первый - статья 366 прим. 1, которая предусматривала наказание за ложь в декларациях (за недостоверную информацию в декларациях) - будет восстановлена", - сказал Вениславский.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии по поводу того, каким образом сбалансировать санкцию этой статьи, чтобы она "не вызвала противодействия у народных депутатов, которые также будут голосовать, учитывая свои возможные нарушения в декларациях".

"Но на этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент, и я думаю, на следующей пленарной неделе (с понедельника) - она будет рассмотрена", - сказал нардеп.

Он отметил, что второй вопрос, который рассмотрели на совещании - это восстановление законодательства о предотвращении коррупции.

"Это более комплексный вопрос. Действительно, многие эксперты говорили, что с момента принятия были определенные дискуссии о соответствии закона Конституции. Но сейчас рабочая группа фактически на завершающем этапе. Нарабатывается комплексное видение, как сделать это так, чтобы исключить в будущем признание его неконституционным. Я думаю, что либо на этой, либо на следующей неделе этот законопроект попадет в парламент", - добавил представитель Президента.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.