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Вениславский: закрытые дела относительно лжи в декларациях не будут возобновлены

Вениславский: закрытые дела относительно лжи в декларациях не будут возобновлены

Федор Вениславский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Уголовные производства за ложь в декларациях, закрытые после решения Конституционного Суда, вряд ли будут возобновлены. Об этом в эфире канала ZIK сказал представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, передает УНН.

"Я думаю, что закрытие нескольких дел против одиозных людей, которые были в списке тех, кто подал недостоверные декларации, было одной из составляющих принятия этого решения. То есть я думаю, что это очевидно для всех. Но для того, чтобы сказать, что мы вернем это, и все те, кто подал недостоверные декларации на десятки миллионов, на миллионы грн, будут привлечены к ответственности - это не так", - сказал Вениславский.

По его мнению, за всеми судами, которые в будущем будут рассматривать эти споры, "будет висеть знаменитое решение от 27 октября".

"Я думаю, вряд ли будут юридические аргументы для того, чтобы мы могли восстановить те уголовные производства, которые расследовались и фактически уже были переданы в суд, по этой статье. Эти люди уже фактически избегут наказания", - добавил представитель Президента.

Напомним, ранее в НАПК сообщили, что правоохранительные органы закрыли ряд дел более чем на 30 млн грн относительно декларирования недостоверной информации в связи с недавним решением КСУ.

27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. На данный момент вопрос в парламенте не рассматривали, собрали рабочую группу для его проработки.

Источник: УНН
Теги: декларация, КСУ
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