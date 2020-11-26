Абсолютно легитимного пути выхода из конституционного кризиса в Украине нет - представитель Президента

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Абсолютно легитимного пути выхода из конституционного кризиса, который сложился после решения Конституционного суда, нет. Об этом в эфире канала ZIK сказал представитель Президента в Конституционном суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, передает УНН.

"Говорить о том, что есть легитимная составляющая такого позорного решения КСУ - очень сложно. Мы сейчас имеем очень патовую ситуацию. С одной стороны: КСУ, воспользовавшись гарантиями независимости, принял совершенно необоснованное и абсолютно нелегитимно решение. Абсолютно легитимного пути выйти из этой кризисной ситуации, в принципе, не существует, потому что гарантии, закрепленные Конституцией, фактически являются абсолютными", - сказал Вениславский.

Поэтому действовать надо "не исключительно правовыми, а политико-правовыми методами".

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.