Посла Украины вызвали "на ковер" в МИД Беларуси

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима и вручило ему ноту протеста за "серию антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине". Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, передает УНН.

“26 ноября 2020 года в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года”, — говорится в заявлении МИДа страны.

Сообщается, что украинскому послу выражена “крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны”.

По мнению белорусских дипломатов, “противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей”.

“Заявлено, что Республика Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание”, — сказано в заявлении.

Стоит отметить, начиная с августа у стен посольства РБ в Украине проходят акции активистов в поддержку беларусского народа.

Напомним, в октябре украинском послу в Беларуси уже вручали ноту о “недружественном шаге” Украины.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что Украина в ответ на “недружественные действия” вводит специальную пошлину в отношении импорта в Украину белорусских стальных прутков, что составляет 16,08% от таможенной стоимости.