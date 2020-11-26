Садового снова избрали мэром Львова

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во Львове во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Андрей Садовый. Так, львовяне избрали его уже на четвертый срок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

"Вечером 25 ноября Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты голосования в "втором туре" за главу Львовской городской территориальной общины. Победу одержал действующий мэр Львова Андрей Садовый. По итогам повторного голосования за действующего мэра Львова Андрея Садового (Объединение "Самопомощь") проголосовали 143 466 избирателей или 62,25%. При этом его оппонент - народный депутат от "Европейской Солидарности "Олег Синютка получил 37,75% или 84 277 голосов избирателей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что явка избирателей во Львовской городской территориальной общине 22 ноября составила 38,94%. При этом 5 лет назад, когда Андрей Садовый и Руслан Кошулинский боролись за должность городского головы Львова во "втором туре", явка была 40%.

Так, в 2015 году Андрей Садовый победил с результатом 61,1% или 140 942 голоса. Его конкурент - Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") набрал 36,8% или 85 021 голос. То есть, в 2020 году за Садового проголосовало на 2 524 избирателей больше, чем пять лет назад.

Сообщается, что на местных выборов 25 октября Андрей Садовый набрал 91 113 голосов избирателей (40,9%), а Олег Синютка - 70 682 голосов (31,1%).

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах избирали мэров. Повторное голосование за местных голов прошло в таких городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%.