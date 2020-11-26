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Минэнерго продолжит мониторить манипуляции на рынке двусторонних договоров - Бойко

Минэнерго продолжит мониторить манипуляции на рынке двусторонних договоров - Бойко

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что будет продолжать мониторить рынок двусторонних договоров, передает УНН с сегодняшнего брифинга.

"Безусловно, мы будем продолжать мониторинг рынка двусторонних договоров с целью выявления и пресечения возможных манипуляций на нем", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров продает электроэнергию группе Игоря Коломойского по заниженным ценам - себе в убыток.

Общий убыток "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года составил 5,3 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Энергоатом, Минэнергоугля
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