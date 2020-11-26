"Мы хотим уважения": итальянский тренер сборной Украины прокомментировал решение УЕФА

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на техническое поражение в матче со Швейцарией. Об этом он написал в своем Instagram, передает УНН.

"Мы боролись, мы выиграли два матча на поле, мы были готовы играть, мы не заслужили такого отношения. Мы ни в чем не виноваты", - написал он.

Тренер отметил, что они не остановятся и продолжат борьбу.

"Мы просто хотим уважения. Мы продолжим идти вперед и вернемся сильнее", - подытожил Мальдера.

Заметим, что из-за назначения Украине технического поражения со стороны УЕФА наша сборная вылетела из дивизиона А, в результате - швейцарцы там остались, хотя не получили на поле ни одной победы на протяжении всего турнира.

Швейцарские СМИ и сами признали, что их "победа" - это решение всего лишь одного санитарного врача.

"И это неправильно", - заявил редактор футбольного раздела Blick Андреас Бени.

Как писал УНН, по словам Мирона Маркевича, решение УЕФА против Украины означает, что судьба матчей теперь могут решать "мотивированные" врачи.

В УАФ заявили о намерениях обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна.