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"Насмешка над здравым смыслом": Минск грозится ответом Киеву за присоединение к санкциям ЕС

"Насмешка над здравым смыслом": Минск грозится ответом Киеву за присоединение к санкциям ЕС

Владимир Макей

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает присоединение Украины к европейским санкций в отношении Минска "насмешкой над здравым смыслом" и грозится ответом на такие действия. Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

"Присоединение Украины к санкциям ЕС против Минска - это насмешка над здравым смыслом. Минск уже подготовил санкционный список против ряда украинских чиновников", - цитирует Макея издание.

В то же время, государственное белорусское агентство БЕЛТА указывает, что Макей заявил также, что "не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".

По его мнению, присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - это "очередное несамостоятельное решение соседней страны, которое демонстрирует непоследовательность ее политики", пишет агентство.

Напомним, Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвало посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима и вручило ему ноту протеста за "серию антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста внешнеполитического ведомства Беларуси, считает такую реакцию чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, Беларусь
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