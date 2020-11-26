КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Днепропетровской области простились с гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который накануне умер от коронавируса. Отмечается, что на похороны приехал и Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Сегодня прощаемся и отдаем почести человеку, который олицетворяет целую эпоху в истории отечественной ракетно-космической отрасли. Вклад Александра Дегтярева в развитие украинской экономики и науки трудно переоценить. Такие люди способны воплощать в жизнь мечты о выдающемся. А еще - заглянуть в будущее и приблизить его к современности. Это большая потеря для всех нас", - сказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Отмечается, что значительным был вклад Александра Дегтярева в отечественную науку. Он - автор более 50 изобретений и патентов в аэрокосмической отрасли, около 200 научных публикаций.

Так, на похороны пришли руководители области и города. Проститься с Александром Викторовичем приехал и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Ушел из жизни выдающийся украинский конструктор, ученый. Я знал Александра Дегтярева лично, всегда относился к этому человеку с большим уважением. Это большая потеря и для нашей ракетно-космической отрасли, и для всей Украины и мира. Считаю, Александр Дегтярев был настоящим патриотом и поэтому достойный звания Героя Украины. Такие люди, их действия остаются в истории. А дела продолжают ученики и последователи. Обязательно в дальнейшем будем поддерживать КБ "Южное" и развивать отрасль", - подчеркнул Зеленский.

Добавляется, что Александр Дегтярев был награжден орденами "За заслуги" II и III степеней. Отмечен званиями "Почетный работник космической отрасли Украины", "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины" и государственными премиями.

Напомним, в Днепре 26 ноября будут прощаться с умершим от коронавируса гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, этот день объявлен днем траура.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым.