Буславец рассказала о "теплых кредитах", фонде декарбонизации и агентстве зеленой энергетики

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство энергетики повышает энергоэффективность страны за счет внутренних и внешних партнеров. Об этом в ходе онлайн-конференции "Фонд гарантирования кредитов на энергоэффективность: как это работает" заявила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

Она уточнила, что политику в сфере энергоэффективности осуществляет Минэнерго, Минрегион и Госэнергоэффективности.

"У каждого есть свои практические инструменты. Минрегион - главный распорядитель средств Фонда энергоэффективности. Минэнерго и Госэнергоэффективности осуществлют администрирование программы теплых кредитов. Эта программа доказала свою эффективность и на следующий год также предусмотрены средства, чтобы ее продлить. Также, в рамках вертикали Минэнерго и Госэнергоэффективности планируется запуск еще одного глобального инструмента - Фонда декарбонизации. Его создание предполагается без образования отдельного юридического субъекта, его формат - это статья в бюджете", - уточнила она.

Кроме того, Минэнерго работает над тем, чтобы перепрофилировать Госэнергоэффективности в Агентство зеленой энергетики, продолжила Буславец.

"Нами уже разработана прогрессивная организационная структура Госэнергоэффективности. Это и администрирование механизмов государственной поддержки во всех секторах экономики, и фактическая имплементация европейского законодательства, развитие рынка энергосервиса, биоэнергетики, стимулирование развития "зеленого" водорода, создание возможности для использования энергетического потенциала отходов, реализация современных инструментов финансирования энергоэффективности, таких как "зеленые" облигации, "зеленые" фонды, привлечение международных доноров и т.д.", - сообщила чиновник.

Кроме внутренних, к своей деятельности Минэнерго привлекает международных партнеров, говорит Буславец.

"Мы много работаем с нашими международными партнерами, в рамках трехуровневой системы координации международной помощи. Мы создали отраслевую рабочую группу" Эффективное потребление энергетических ресурсов и реформа централизованного теплоснабжения".

Сопредседателями рабочей группы с украинской стороны являются Минэнерго и Минрегион, со стороны международных партнеров - UNIDO и GIZ. Функции секретариата рабочей группы возложено на Госэнергоэффективности", - рассказала она.

Буславец считает, что Украина имеет мощный потенциал по энергоэффективности. Для этого Минэнерго инициировало ряд законодательных инициатив, которые имплементируют законодательство ЕС в сфере энергоэффективности, стимулируют развитие рынка энергосервиса и тому подобное.

Напомним, 20 ноября Ольга Буславец освободила должность и.о. министра энергетики и назначена первым заместителем. И.о. министра стал ее бывший зам Юрий Бойко. Такому решению Кабмина предшествовало принятие закона, который ограничивает пребывание и.о. министров в должности до 30 дней.