И.о. министра Бойко заявил о задолженности "Энергоатома" перед ВостГОК

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Уникальный и единственный в Украине добытчик урана ВостГОК не может получить свои средства от "Энергоатома". Новоназначенный глава Минэнерго Юрий Бойко объясняет это объективными причинами, передает УНН с брифинга чиновника.

Он считает, что конфликта между "Энергоатомом" и ВостГОК нет. Хотя недавно ВостГОК назвал отношения с "Энергоатомом" недружественными и неконструктивными, и обратился за решением проблемы к Премьер-министру Дениса Шмыгалю.

"На мой взгляд, нет конфликта Энергоатома и Восток ГОК. Есть задержки по выплатам, по урановому концентрату, который поставляет ВостГОК на адрес Энергоатома. Этому, к сожалению, есть объективные предпосылки", - отметил Бойко.

Он указывает, что задолженность перед "Энергоатомом" не позволяет ему рассчитываться с поставщиками.

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Также Бойко говорит, что ВостГОК и "Энергоатом" планируют объединить, однако когда это произойдет - неизвестно.

"Я рассчитываю, что эта проблематика до Нового года должна, ну если не решиться до изменения устава, то, по крайней мере, концептуальное решение, надеюсь, мы найдем", - резюмировал он.

Ранее УНН сообщал, что горняки ВостГОК готовы бастовать.

Справка: Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Две урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам, другими словами, одной трети всего Донбасса. ВостГОК производит также серную кислоту, горношахтное оборудование. Комбинат оказывает транспортные услуги (авто- и железнодорожные), ремонтно-строительные, научно-исследовательские и конструкторские разработки, услуги связи и др.