Вице-премьер Уруский хочет передать производителя боевых ракет министерству без допуска к гостайне - StateWatch

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Олег Уруский хочет передать в сферу управления возглавляемого им Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности три государственных предприятия: "Павлоградский химический завод", "Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики" и Украинский центр "Безопасность". Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на проект распоряжения Кабмина и результаты собственного мониторинга деятельности Минстратегпрома, передает УНН.

Отмечается, что штат министерства до сих пор не сформирован. Только на днях завершен отбор в отдел секретно-режимной работы, который не начал полноценно работать. Поэтому работа Павлоградского химического завода, который в рамках государственного оборонного заказа участвует в изготовлении ракет "Вільха", может быть заблокирована, уверены в StateWatch.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что к основным задачам Минстратегпрома отнесено обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе.

"В связи с этим возникла необходимость отнести целостные имущественные комплексы государственных предприятий и учреждений в сферу управления Минстратегпрома с целью сохранения надлежащего государственного контроля и управления ими на этапе последующих трансформаций в областях, отнесенных к сфере ведения Минстратегпрома", - говорится в документе.

Напомним, вице-премьер-министр Уруский через авиационные ассоциации пытается получить контроль над ГП "Антонов" и еще 5 прибыльными авиастроительными предприятиями.

Ранее УНН писал, что вмешательство вице-премьера Уруского в деятельность частного авиастроительного предприятия "Мотор Сич" может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей на самом высоком политическом уровне.