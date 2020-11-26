Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Внеочередное заседание правительства под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится в среду, 26 ноября, вечером, сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"26 ноября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства. Начало ориентировочно в 17:00, время уточняется", - сообщили в правительстве.

Так, ожидается, что на заседании рассмотрят вопрос утверждения Бюджета-2021 ко второму чтению и отправке в ВР на рассмотрение.

Также предполагают, что возможно и рассмотрение вопроса о локдауне.

"На 17:00 внеочередное заседание Кабмина. Планируют вводить локдаун? Или может бюджет? Перенесли на 18:00", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 год будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

Стоит отметить, что на данный момент правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению Государственный бюджет на 2021 год.