Энергоатом ремонтирует энергоблок Запорожской АЭС уже 225 дней

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Три энергоблока украинских АЭС не выведены в эксплуатацию к осенне-зимнему периоду. Дольше всего "Энергоатом" ремонтирует энергоблок №5 Запорожской АЭС, сообщает УНН со ссылкой на данные генкомпании.

Так, по данным "Энергоатома", сегодня в работе только 11 из 15 энергоблоков Украины. Еще три находятся в плановом среднем ремонте и один - Ровенской АЭС - выведен в капремонт две недели назад.

Самый длительный плановый (средний) ремонт на Запорожской АЭС - 225 суток или 7,5 месяцев. На Хмельницкой АЭС - 90 суток, на Ровенской - 82 суток. Отметим, что энергоблок №5 Запорожской АЭС был в ремонте и в 2016 году, и в 2019 году.

Несвоевременное заключение по ремонту этих энергоблоков, как сообщалось ранее, уже спровоцировало дефицит атомной электроэнергии и скачки цен. Среди причин длительных ремонтов - несвоевременная закупка оборудования и некачественные работы.

Ранее УНН сообщал, что "Энергоатом" признал нарушения на тендерах.